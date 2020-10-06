Запланированные к принятию в России законопроекты испытают на белорусах

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06.10.2020, 9:37, Разное

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал журналистам о новом эксперименте, разработанном в стенах парламента.

Его суть заключается в том, чтобы испытать запланированные к принятию в России законопроекты в Белоруссии. Коллегам из соседнего государства уже отправили для тестирования на гражданах 16 законопроектов.

– Наши белорусские коллеги согласились испытать на своих гражданах нашу новую вакцину. Так почему нашим коллегам не помочь своему старшему брату и в законотворчестве? Взаимопомощь присуща братским народам, они помогут нам в законотворчестве, а мы, в свою очередь, обсудим долгожданную скидку на энергоносители, — рассказал про испытания Вячеслав Володин.

От белорусских коллег требуется с минимальными правками внедрить закон в общественную жизнь страны. Далее Госдума будет следить за тем, как закон прижился у западного соседа: вызвал ли он протесты или наоборот колоссальную поддержку у граждан, принёс прибыль или убыток для экономики. В случае успешной имплементации законопроекта в жизнь страны голубых озёр, закон примут и на территории России.

Совет Министров Белоруссии на очередном заседании огласил, что закон о присвоении бездетным мужчинам статуса гомосексуалистов, запрет заклеивания веб-камер и установка отдельных парт для детей иноагентов начнут своё действие уже с 10 октября. В ближайшее время белорусская сторона внедрит ещё 13 российских законопроектов. В случае успеха эксперимента Россия и дальше будет обращаться к своим западным коллегам для испытания законов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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