Мнение: Почему?!

06.10.2020, 9:35, Разное

А некоторые еще удивляются. что Лукашенко устоял.

Тихановская в понедельник, 5 октября, встретилась в Берлине с представителями белорусской диаспоры. На встрече, как уточняется, отвечая на вопросы, она заявила о желании встретиться с Путиным. «С Владимиром Путиным — чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко», — сказала она в ответ на вопрос, с кем бы хотела встретиться как политик.

Прямо задача со звездочкой "Почему же Путин поддерживает Лукашенко?!"

И дополнительный вопрос "Ребята, подумайте, а кого Путин должен был поддерживать в Белоруссии?"