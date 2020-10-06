 

Мнение: О победителе коронавируса

06.10.2020, 9:31, Разное


Фото © Reuters.

Ну вот, а вы сомневались в достойном качестве американской медецины!

Нынешний президент США Дональд #Трамп, борющийся за второй срок с CoVID-19, героически победил смертельно опасное заболевание и триумфально вернулся в Белый дом из госпиталя Walter Reed неподалёку от Вашингтона, где получал инновационное лечение от инфекции. Вопреки всем факторам риска – преклонный возраст, избыточный вес – и мрачным пророчествам оппонентов.

Тем самым он выбил из рук своих оппонентов едва ли не самый сильный козырь – небрежное отношение к пандемии #коронавирус­а. И вообще по законам жанра, победив болезнь, он должен победить и соперника, не так ли? Если только ретивые разоблачители из Демпартии не уличат его в подлоге тестов на CoVID-19. А представляете, как теперь взлетят акции фирмы Regeneron?

И всё же – что это было: предвыборная инсценировка или реальная победа экспериментальных методов?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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