Мнение: О победителе коронавируса
06.10.2020, 9:31, Разное
Фото © Reuters.
Ну вот, а вы сомневались в достойном качестве американской медецины!
Нынешний президент США Дональд #Трамп, борющийся за второй срок с CoVID-19, героически победил смертельно опасное заболевание и триумфально вернулся в Белый дом из госпиталя Walter Reed неподалёку от Вашингтона, где получал инновационное лечение от инфекции. Вопреки всем факторам риска – преклонный возраст, избыточный вес – и мрачным пророчествам оппонентов.
Тем самым он выбил из рук своих оппонентов едва ли не самый сильный козырь – небрежное отношение к пандемии #коронавируса. И вообще по законам жанра, победив болезнь, он должен победить и соперника, не так ли? Если только ретивые разоблачители из Демпартии не уличат его в подлоге тестов на CoVID-19. А представляете, как теперь взлетят акции фирмы Regeneron?
И всё же – что это было: предвыборная инсценировка или реальная победа экспериментальных методов?
Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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