В Казахстане отреагировали на протесты в Киргизии

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06.10.2020, 9:25, Новости дня

Протестные акции в Киргизии являются внутренним делом страны, Казахстан надеется на стабилизацию ситуации в соответствии с законами, сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

«Все происходящее в Кыргызстане является внутренним делом этой страны. В Казахстане исходят из исключительной важности укрепления традиционно дружественных взаимоотношений и стратегического партнерства с братским Кыргызстаном», – написал Уали в Facebook.

Он выразил надежду на стабилизацию ситуации в Киргизии в соответствии с конституцией и законами страны. 

В Казахстане считают, что «кыргызский народ найдет выход из сложившейся непростой ситуации в долгосрочных интересах своего государства», отметил Уали. 

Во вторник президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти. Демонстранты провозгласили кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии «Республика» Жоошбека Коеналиева новым «мэром» Бишкека. 

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты демонстранты захватили и разграбили здание парламента. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб. 

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов.



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