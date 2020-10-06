Создателя известного антивируса McAfee обвинили в уклонении от уплаты налогов

06.10.2020, 9:25, Новости дня

Власти США предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов американскому и британскому программисту и бизнесмену Джону Макафи, говорится в заявлении, распространенном в понедельник федеральной прокуратурой Западного округа американского штата Теннесси.

Как следует из документа, власти США подготовили обвинительное заключение в июне текущего года, однако опубликовано оно только сейчас. Макафи был задержан в Испании, ожидается, что он будет экстрадирован в США. Бизнесмен в 1987 году основал компанию McAfee, которая является крупным разработчиком антивирусного программного обеспечения. В 2011 году компанию приобрела корпорация Intel, передает ТАСС.

В прокуратуре подчеркивают, что Макафи получил миллионы долларов, в частности путем операций с криптовалютой, за проведение консультаций и за платные выступления. «В период 2014-2018 годов Макафи не представил налоговые декларации, несмотря на то, что получил значительные средства из указанных источников», – говорится в заявлении. Прокуратура отмечает, что Макафи скрывал наличие некоторых активов, часть предназначенных для него средств поступала на счета, которые не были зарегистрированы на его имя. Власти признали, что деятельность, о которой идет речь, не касается компании McAfee.

Предпринимателю, если он будет признан виновным, может грозить тюремное заключение на срок до пяти лет по каждому пункту обвинения в уклонении от уплаты налогов, а также по одному году по каждому пункту обвинения в том, что он не представил налоговые декларации. Его также могут обязать выплатить компенсацию. Ее размер пока не определен.

Напомним, в июле замглавы СК генерал-полковник Елена Леоненко сообщила, что основателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана планируют объявить в международный розыск по делу о сокрытии 57 млн рублей.