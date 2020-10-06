 

Создателя известного антивируса McAfee обвинили в уклонении от уплаты налогов

06.10.2020, 9:25, Новости дня

Власти США предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов американскому и британскому программисту и бизнесмену Джону Макафи, говорится в заявлении, распространенном в понедельник федеральной прокуратурой Западного округа американского штата Теннесси.

Как следует из документа, власти США подготовили обвинительное заключение в июне текущего года, однако опубликовано оно только сейчас. Макафи был задержан в Испании, ожидается, что он будет экстрадирован в США. Бизнесмен в 1987 году основал компанию McAfee, которая является крупным разработчиком антивирусного программного обеспечения. В 2011 году компанию приобрела корпорация Intel, передает ТАСС.

В прокуратуре подчеркивают, что Макафи получил миллионы долларов, в частности путем операций с криптовалютой, за проведение консультаций и за платные выступления. «В период 2014-2018 годов Макафи не представил налоговые декларации, несмотря на то, что получил значительные средства из указанных источников», – говорится в заявлении. Прокуратура отмечает, что Макафи скрывал наличие некоторых активов, часть предназначенных для него средств поступала на счета, которые не были зарегистрированы на его имя. Власти признали, что деятельность, о которой идет речь, не касается компании McAfee.

Предпринимателю, если он будет признан виновным, может грозить тюремное заключение на срок до пяти лет по каждому пункту обвинения в уклонении от уплаты налогов, а также по одному году по каждому пункту обвинения в том, что он не представил налоговые декларации. Его также могут обязать выплатить компенсацию. Ее размер пока не определен.

Напомним, в июле замглавы СК генерал-полковник Елена Леоненко  сообщила, что основателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана планируют объявить в международный розыск по делу о сокрытии 57 млн рублей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09 / Российские банки решили зачислять зарплаты по номеру телефона

05.08 / Потерпевшие согласовали сумму иска к Ефремову

09.07 / Сидячая акция протеста началась у здания парламента Сербии

07.08 / В Ингушетии введен режим контртеррористической операции

06.07 / На Камчатке существенно сократилась площадь лесных пожаров

06.07 / “Погода 24”: в Сибири снова ожидаются грозовые дожди и шквалистый ветер

11.08 / МиГ-31 перехватили американский беспилотник над Чукотским морем

02.10 / Школы ДНР ушли на трехнедельные каникулы из-за коронавируса

13.07 / Трамп: я ценю мнение доктора Фаучи, но не всегда с ним согласен

10.08 / Наблюдатель МПА СНГ заявил о провокационном характере протестов в Минске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска