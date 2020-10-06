 

Асад обвинил Эрдогана в новом витке конфликта в Карабахе

06.10.2020, 9:25, Новости дня

Президент Сирии Башар Асад заявил, что турецкий лидер Тайип Эрдоган был главным инициатором нового витка конфликта в Нагорном Карабахе.

«Он поддерживает террористов в Ливии, он был главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией», – передает РИА «Новости» слова Асада.

Он добавил также, что турецкий лидер Тайип Эрдоган поддерживает террористов в Сирии и Ливии.

«Позвольте мне высказаться откровенно и четко. Эрдоган поддерживает террористов в Сирии, он поддерживает террористов в Ливии», – сообщил сирийский президент.

Асад добавил, что Эрдоган начинает войны, чтобы отвлечь внимание турок от внутренних проблем.

«Он (Эрдоган) начинает войны в различных регионах, чтобы отвлечь общественное мнение в Турции от его действий внутри страны, особенно после его скандальных связей с ИГ в Сирии. Все знают, что ИГ продавала сирийскую нефть через Турцию под прикрытием американских ВВС, и о том, конечно же, что турки участвовали в торговле этой нефтью. Таковы его цели, и это опасно», – сказал Асад.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан со своей стороны объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.



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