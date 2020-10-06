ЦРУ откроет общественную приемную в Москве

06.10.2020, 9:09, Разное

Центральное разведывательное управление в скором времени начнет прием граждан России в Большом Девятинском переулке.

В ЦРУ уверены, что данный шаг позволит укрепить многолетнее сотрудничество западной разведки и российского народа.

– Любой россиянин независимо от статуса, гендера и социального происхождения сможет обратиться к нам и предоставить интересующую нас информацию. Список тем будет публиковаться ежедневно на нашем официальном сайте в сети Интернет. Конфиденциальность и безопасность гарантированы. Так как приемная будет находиться в здании посольства США, то с точки зрения международного права это американская территория, и российские законы здесь ничего не значат, поэтому вы ничего не нарушаете. Хочу отметить, что мы не предлагаем продавать или предавать родину. Когда вы звоните в полицию и сообщаете о преступлении, вы делаете это бескорыстно. Вот и тут то же самое, только за деньги, — заявил представитель ЦРУ Тимоти Риппер.

Предыдущее представительство ЦРУ в Москве вело свою работу еще в СССР при Горбачеве во время Перестройки. Оно было закрыто по окончании Холодной войны в связи ненадобностью и нерентабельностью. В 90-е годы работа приемной не возобновлялась из-за надежных связей американской разведки с российским руководством. Недавнее решение об открытии общественной приемной ЦРУ было принято на фоне очередного ухудшения отношений между Вашингтоном и Москвой.