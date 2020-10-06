 

Минтранс предложил запретить импорт в Россию украинских железнодорожных колес

06.10.2020, 9:08, Новости дня

Минтранс выступил с инициативой о запрете импорта на территорию РФ железнодорожных колес украинского производства, сообщил источник на вагоноремонтном рынке.

«Минтранс, несмотря на действие антидемпинговой пошлины на украинские колеса, предлагает полностью запретить их импорт на территорию РФ», – сообщил источник ТАСС.

Источник добавил, что на данный момент цена железнодорожного колеса закрепилась на уровне 55 тыс. рублей, что примерно в два раза превышает цену на колеса, которая действовала до начала дефицита на рынке. Он уточнил, что инициатива Минтранса пока находится на стадии обсуждения.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно анализировала рынок железнодорожных колес в России.



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