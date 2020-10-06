Посольство РФ призвало к урегулированию ситуации в Киргизии в правовом поле

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06.10.2020, 9:08, Новости дня

Посольство РФ в Киргизии призвало участников происходящих в республике процессов к урегулированию ситуации в правовом поле, говорится в сообщении, размещенном на сайте диппредставительства.

«В связи с обстановкой в Киргизии считаем важным подчеркнуть приверженность правовому решению сложившейся ситуации», – передает ТАСС сообщение российского посольства.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что этой ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти. Также сотрудник аппарата кабинета министров сообщил, что протестующие захватили здание правительства в столице Киргизии. 

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб. 

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов.



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