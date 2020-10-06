ЕС оштрафует Mars inc. за поддержку режима Лукашенко

06.10.2020, 9:02, Разное

Комиссия Евросоюза по экономической демократии оштрафовала американского производителя пищевых продуктов Mars inc. за поддержку Александра Лукашенко, выраженную в выпуске специальной серии драже M&M’s, состоящей их конфет зелёного и красного цвета.

– В тяжёлое для Белоруссии время, когда диктатор Лукашенко, прикрываясь флагом коммунистического режима, бьёт и насилует протестующих, Mars поддерживает антидемократический режим и этого диктатора. Такой продукции не место в Европейском союзе. Американский производитель должен ответить за свои злодеяния, — заявил представитель Литвы в Еврокомиссии Линас Паркявичус.

Члены Еврокомиссии единогласно приняли пакет экономико-политических санкций против Mars inc. Компания оштрафована на 5 тысяч евро. Также производитель обязан отозвать с европейского рынка всю партию зелёно-красных драже и заменить их более актуальными красно-белыми.