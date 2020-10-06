В ходе протестов в Кыргызстане пострадало почти 600 человек, один скончался

06.10.2020, 8:55, Новости дня

По состоянию на утро 6 октября в ходе протестов в Кыргызстане пострадало почти 600 человек. Об этом проинформировало в Facebook министерство здравоохранения республики.

“Всего в организации здравоохранения поступили по линии скорой помощи и самообращениям 590 пострадавших, из них 439 пострадавших после оказания первичной медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. 150 пострадавших с различными травмами госпитализированы, из них 13 пострадавших находятся в реанимации. Один пострадавший скончался”, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что погибший – “неизвестный мужчина азиатской национальности”.

По данным минздрава, пострадавшие поступают в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии (288 человек), национальный госпиталь (164), городскую клиническую больницу Бишкека №1 (30), Чуйскую областную больницу (93) и национальный хирургический центр (15).

По оперативным данным на 08:00ч 6 октября 2020 года всего в организации здравоохранения поступили по линии скорой помощи… Posted by Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги on Esmaspäev, 5. Oktoober 2020

Протесты в Бишкеке вспыхнули после парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. Митингующие требуют аннулировать итоги голосования, согласно которым в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент) проходят политические партии “Биримдик” (получила 24,5% голосов), “Мекеним Кыргызстан” (23,88%), “Кыргызстан” (8,76%) и “Бутун Кыргызстан” (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

Ранее сообщалось, что в ходе столкновений с правоохранителями пострадали более 120 демонстрантов.