Инфицированный COVID-19 Трамп вернулся из медцентра в Белый дом

06.10.2020, 8:55, Новости дня

Президент США Дональд Трамп, который ранее сообщил о своем инфицировании коронавирусной инфекцией, в ночь на 6 октября прибыл в Белый дом из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида, где он проходил лечение. Об этом сообщил “Голос Америки”.

В свою резиденцию в Вашингтоне Трамп прибыл на вертолете, перед этим он в бронированном внедорожнике проехал мимо своих сторонников возле медцентра.

Врач главы Белого дома Шон Конли отметил, что Трамп будет под круглосуточным наблюдением медиков.

Он подчеркнул, что “каждый день, когда пациент без необходимости находится в больнице, – это риск для него самого”.

В больнице Трамп провел 72 часа, отмечает “Голос Америки”.

Трамп 2 октября сообщил, что у него и первой леди подтвержден COVID-19. Перед этим коронавирус выявили у советницы президента Хоуп Хикс. Президент планировал оставаться в Белом доме во время лечения, но к вечеру его госпитализировали.

Телеканал CNN сообщил 3 октября, что следующие 48 часов могут стать критическими для Трампа, жизненно важные показатели президента “были тревожными”, заявил собеседник журналистов. Трамп обнародовал видеообращение, в котором сказал, что сразу после госпитализации “чувствовал себя не очень хорошо”, но сейчас ему “намного лучше”.

4 октября глава аппарата Белого дома Марк Медоуз признал, что 2 октября у президента была лихорадка, а уровень кислорода в крови резко упал. Однако после госпитализации состояние здоровья Трампа “невероятно улучшилось”, а врачи настроены “осторожно оптимистично”, добавил Медоуз.

5 октября Трамп анонсировал свое прибытие в Белый дом и заявил, что чувствует себя “действительно хорошо”. “Не бойтесь COVID-19. Не позволяйте ему доминировать над вашей жизнью. При администрации мы разработали действительно отличные лекарства. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад”, – заявил он.