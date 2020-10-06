В Украине за сутки скончались 90 пациентов с COVID-19

06.10.2020, 8:55, Новости дня

За последние сутки в Украине подтвердили 4348 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют опубликованные 6 октября данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Умерло за сутки 90 пациентов с COVID-19, выздоровело 2149 человек.

Сутками ранее было зарегистрировано 3774 новых больных.

Всего с начала эпидемии в Украине подтверждено 234 584 случая коронавирусной инфекции, скончались 4520 пациентов с COVID-19, выздоровели 103 401.

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:

Винницкая область – 6930;

Волынская область – 8880;

Днепропетровская область – 7372;

Донецкая область – 4561;

Житомирская область – 7070;

Закарпатская область – 10 317;

Запорожская область – 4746;

Ивано-Франковская область – 14 451;

Киев – 25 091;

Киевская область – 10 099;

Кировоградская область – 1194;

Луганская область – 1333;

Львовская область – 21 494;

Николаевская область – 3894;

Одесская область – 15 021;

Полтавская область – 3270;

Ровенская область – 13 374;

Сумская область – 5676;

Тернопольская область – 14 610;

Харьковская область – 21 451;

Херсонская область – 1544;

Хмельницкая область – 7263;

Черкасская область – 4687;

Черновицкая область – 15 444,

Черниговская область – 4812.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.