 

В Украине за сутки скончались 90 пациентов с COVID-19

06.10.2020, 8:55, Новости дня

За последние сутки в Украине подтвердили 4348 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют опубликованные 6 октября данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Умерло за сутки 90 пациентов с COVID-19, выздоровело 2149 человек.

Сутками ранее было зарегистрировано 3774 новых больных. 

Всего с начала эпидемии в Украине подтверждено 234 584 случая коронавирусной инфекции, скончались 4520 пациентов с COVID-19, выздоровели 103 401.

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:

Винницкая область – 6930;
Волынская область – 8880;
Днепропетровская область – 7372;
Донецкая область – 4561;
Житомирская область – 7070;
Закарпатская область – 10 317;
Запорожская область – 4746;
Ивано-Франковская область – 14 451;
Киев – 25 091;
Киевская область – 10 099;
Кировоградская область – 1194;
Луганская область – 1333;
Львовская область – 21 494;
Николаевская область – 3894;
Одесская область – 15 021;
Полтавская область – 3270;
Ровенская область – 13 374;
Сумская область – 5676;
Тернопольская область – 14 610;
Харьковская область – 21 451;
Херсонская область – 1544;
Хмельницкая область – 7263;
Черкасская область – 4687;
Черновицкая область – 15 444,
Черниговская область – 4812.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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