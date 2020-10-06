Приходько снялась с голой грудью по случаю Дня учителя. Фото

06.10.2020, 8:55, Новости дня

Украинская певица Анастасия Приходько на своей странице в Instagram разместила фото, для которого позировала без бюстгальтера.

“Начинай свой понедельник ярко! И совсем неважно, кто ты: мама с гнездом на голове, которая собирает спросонья детей в школу, бухгалтер, у которого отчет на носу или роковая леди, которая надеется сегодня встретить своего богатого принца на черном джипе. Ты – это ты! Цени себя, свои мысли и достижения, будь-то оладьи, которые впервые не пригорели или пригорели (пофи-и-и-г!) или миллионная сделка с Китаем в 5.30 утра. Я вот, мать двоbх детей, горжусь, что могу позволить себе такие фотосессии”, – написала она.

Приходько отметила, что посвящает пост Дню Учителя.

“Хочу поздравить людей, которым есть чем гордиться на 1000%. С Днем учителя, милые!” – завершила она пост.

День учителя отмечают в первое воскресенье октября.

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Начинаи * свои * понедельник ЯРКО! И совсем неважно кто ты: мама с гнездом на голове * , которая собирает спросонья детеи * в школу, бухгалтер, у которого отче * т на носу или роковая леди, которая надеятся сегодня встретить своего богатого принца на черном джыпе * Ты это Ты! Цени себя, свои мысли и достижения * будь-то оладьи, которые впервые не пригорели, или пригорели (пофиииг!) или миллионная сделка с Китаем в 5.30 утра * Я вот, мать, двох детеи * , горжусь, что могу позволить себе такие фотосессии * Каким своим достижением сегодня ты гордишься? P.S. И самое главное, хочу поздравить людеи * , которым есть чем гордиться на 1000% С Дне * м Учителя, милые! #приходьконастя #анастасияприходько #мои * мир #мысливслух #амнепофиг #мненравитсятак #мать #яжемать #живукакхочу #мояжизнь Foto by: @boiko_max_ @sandra_kriger69 @bk_photoproduction MUA @bachinskaya_mua Style @sergii_zima

Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official) 5 Окт 2020 в 1:37 PDT

У Анастасии Приходько есть сын и дочь. Она родила сына Гордея 7 августа 2015 года от второго мужа – бизнесмена Александра. Нана – ее дочь от первого брака с бизнесменом Нури Кухилавой. Девочка родилась 4 апреля 2010 года.

