 

Любимый город может снять спокойно?

06.10.2020, 8:32, Разное

Москва в период самоизоляции и сейчас.

Первые фотографии пустой Москвы наши фотокорреспонденты сделали 30 марта этого года, в первый день обязательного режима самоизоляции. Тогда заболевших было 212 человек в день. Сейчас заболевших больше 2500 человек в день. Виктория Одиссонова решила пройтись по тем же самым местам и посмотреть, что изменилось.

30 марта 2020 года. Первый день самоизоляции. Новых случаев заражения в Москве: 212. Фото: Светлана Виданова / «Новая»1 октября 2020 года. Новых случаев заражения: 2424. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»30 марта 2020 года. Первый день самоизоляции. Новых случаев заражения в Москве: 212. Фото: Светлана Виданова / «Новая»1 октября 2020 года. Новых случаев заражения в Москве: 2424. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»30 марта 2020 года. Первый день самоизоляции. Новых случаев заражения в Москве: 212. Фото: Светлана Виданова / «Новая»1 октября 2020 года. Новых случаев заражения в Москве: 2424. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»30 марта 2020 года. Первый день самоизоляции. Новых случаев заражения в Москве: 212. Фото: Влад Докшин / «Новая»1 октября 2020 года. Новых случаев заражения в Москве: 2424. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»30 марта 2020 года. Первый день самоизоляции. Новых случаев заражения в Москве: 212. Фото: Влад Докшин / «Новая»1 октября 2020 года. Новых случаев заражения в Москве: 2424. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»30 марта 2020 года. Первый день самоизоляции. Новых случаев заражения в Москве: 212. Фото: Влад Докшин / «Новая»1 октября 2020 года. Новых случаев заражения в Москве: 2424. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»17 июня 2020 года. После снятия режима самоизоляции. Новых случаев заражения в Москве: 1065. Фото: Светлана Виданова / «Новая»1 октября 2020 года. Новых случаев заражения в Москве: 2424. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»Виктория Одиссонова
Влад Докшин
Светлана Виданова«Новая газета»

Источник: Новая газета



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