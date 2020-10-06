Любимый город может снять спокойно?

06.10.2020, 8:32, Разное

Москва в период самоизоляции и сейчас.

Первые фотографии пустой Москвы наши фотокорреспонденты сделали 30 марта этого года, в первый день обязательного режима самоизоляции. Тогда заболевших было 212 человек в день. Сейчас заболевших больше 2500 человек в день. Виктория Одиссонова решила пройтись по тем же самым местам и посмотреть, что изменилось.

30 марта 2020 года. Первый день самоизоляции. Новых случаев заражения в Москве: 212. Фото: Светлана Виданова / «Новая» 1 октября 2020 года. Новых случаев заражения: 2424. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая» 30 марта 2020 года. Первый день самоизоляции. Новых случаев заражения в Москве: 212. Фото: Светлана Виданова / «Новая» 1 октября 2020 года. Новых случаев заражения в Москве: 2424. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая» 30 марта 2020 года. Первый день самоизоляции. Новых случаев заражения в Москве: 212. Фото: Светлана Виданова / «Новая» 1 октября 2020 года. Новых случаев заражения в Москве: 2424. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая» 30 марта 2020 года. Первый день самоизоляции. Новых случаев заражения в Москве: 212. Фото: Влад Докшин / «Новая» 1 октября 2020 года. Новых случаев заражения в Москве: 2424. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая» 30 марта 2020 года. Первый день самоизоляции. Новых случаев заражения в Москве: 212. Фото: Влад Докшин / «Новая» 1 октября 2020 года. Новых случаев заражения в Москве: 2424. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая» 30 марта 2020 года. Первый день самоизоляции. Новых случаев заражения в Москве: 212. Фото: Влад Докшин / «Новая» 1 октября 2020 года. Новых случаев заражения в Москве: 2424. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая» 17 июня 2020 года. После снятия режима самоизоляции. Новых случаев заражения в Москве: 1065. Фото: Светлана Виданова / «Новая» 1 октября 2020 года. Новых случаев заражения в Москве: 2424. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»Виктория Одиссонова

Влад Докшин

Светлана Виданова«Новая газета»