Экс-главу администрации президента Киргизии освободили из СИЗО

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06.10.2020, 8:48, Новости дня

Экс-главу администрации президента Киргизии Фарида Ниязова освободили из СИЗО в Бишкеке, сообщили в штабе Социал-демократической партии Кыргызстана.

«Фарид Ниязов вышел на свободу из следственного изолятора №1», – сообщил ТАСС представитель штаба. 

Отмечается, что Ниязов подозревался в причастности к попытке захвата власти и организации массовых беспорядков в августе 2019 года.

Ранее демонстранты освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию.

Во вторник президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти. Демонстранты провозгласили кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии «Республика» Жоошбека Коеналиева новым «мэром» Бишкека. 

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты демонстранты захватили и разграбили здание парламента. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб. 

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов.



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