 

МО Азербайджана сообщило о повреждении двух РСЗО «Град» и пушки ВС Армении в Карабахе

06.10.2020, 8:48, Новости дня

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что выведены из строя два РСЗО «Град» и пушки ВС Армении в ходе боев на линии соприкосновения в Карабахе.

«В ходе боев на различных направлениях фронта были уничтожены 2 РСЗО БМ-21 «Град» армянской армии. Реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», стоящие на огневых позициях 41-го артиллерийского полка, были уничтожены огневым ударом азербайджанской армией. Кроме того, пушки-гаубицы Д-20 и их боевые расчеты, стоящие на огневой позиции 42-го артиллерийского полка, были уничтожены точным огнем наших подразделений», – передает РИА «Новости» сообщение минобороны Азербайджана.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан со своей стороны объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Армения рассматривает возможности признания независимости Нагорного Карабаха.



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