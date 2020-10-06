Переговоры между властями Армении и Азербайджана могут пройти на рынке «Садовод»

06.10.2020, 8:43, Разное

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о готовности предоставить любую площадку в столице для переговоров делегаций Армении и Азербайджана в вопросе разрешения нагорно-карбахского конфликта.

По мнению градоначальника, наиболее оптимальным местом для дипломатической встречи послужит один из крупнейших торговых объектов Европы — рынок «Садовод».

– Мне позвонил Сергей Викторович [Лавров] и спросил, есть ли возможность предоставить помещение, где смогут поместиться большие делегации. Безусловно, таких мест на первый взгляд много, но на деле не все они готовы удовлетворить обе делегации. Площадки «Крокус Сити Холла» и «Фуд Сити» не устроили представителей Армении, совхоз имени Ленина не устроил азербайджанцев потому, что им владеет армянин. В итоге мы решили предоставить рынок «Садовод». Он находится в удобной транспортной доступности от любой точки Москвы, обладает большой площадью и часто принимает гостей из самых разных стран. Помимо вопроса Карабаха, можно и решить конфликт из-за принадлежности мест на рынке, — пояснил Собянин.

Мэр Москвы предложил вместе с армяно-азербайджанскими переговорами провести и переговоры за места на рынке между Узбекистаном и Киргизией. О позиции властей враждующих государств на данный момент не сообщается.