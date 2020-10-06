Кыргызстан: Пророчество о кольце огня сбывается

06.10.2020, 8:40, Разное

В воскресенье, 4 октября в Кыргызстане прошли выборы в Парламент страны, где, как и следовало ожидать “победила” правящая партия. После объявления результатов голосования в понедельник, 5 октября, сторонники партий, не прошедших в парламент стали требовать повторного голосования и собрались на мирный митинг в Бишкеке, на центральной площади Ала-Тоо.

Власти с протестующими не церемонились и начали разгонять митинг силами космических войск Кыргызстана.

Следующий на очереди Таджикистан, где 11 октября пройдут выборы главы государства и кто там победит ни у кого нет сомнения. Так же нет сомнений и в том, что Душанбе превратится в Бишкек. А следующий на очереди, очевидно, Казахстан, где выборы будут в начале 2021-го года. Хотя возможен и сценарий, что выборы пройдут и раньше.

Таким образом всё идет, как мы и предсказывали еще в июле 2020 года в материале Война Армении и Азербайджана может закончится аж на Дальнем Востоке. События реализуются по сценарию, предсказанному в конце прошлого века господином Терелей. Как он сказал, что будут Кавказ и Средняя Азия – так всё и получилось:

…Была предсказана страшная война в начале XXI века. Богородица показала карту России в кольце сполохов огня. Очаги полыхали на Кавказе, в Средней Азии, в Прибалтике и по всему Дальнему Востоку, где противником России стал Китай. Лидер России по имени Владимир развяжет войну с Израилем. Произойдет сокрушительное землетрясение в Калифорнии. После всех ужасных катаклизмов начнется «золотой век»…

Напомним, 5 октября, с утра начался новый несанкционированный митинг во Владивостокском морском торговом порту. Докеры, специалисты руководящих отделов, бухгалтера вновь требуют вернуть уволенного генерального директора Заирбека Юсупова. В распространённом накануне открытом обращении акционеры осудили действия Юсупова по эскалации социального напряжения внутри коллектива порта и организации забастовок с помощью профсоюзной организации докеров. Стоит отметить, что ни на одном из митингов рабочих в поддержку экс-гендиректора сам Юсупов так и не появился. Зато прибыли президент группы FESCO и новый гендиректор ВМТП, однако вместо мирного диалога докеры закидали их касками. Как сообщает корреспондент VL.ru с места событий, обстановка в ВМТП после выходных не успокоилась. В настоящее время у административного здания установили микрофон с колонками, подвезли лавочки, часть фур, направлявшаяся в порт, выстроилась у КПП, не въезжая на территорию. Сейчас в акции участвует несколько сотен человек.

В общем похоже, что российские власти не сделали никаких выводов из истории с господином Фургалом и упорно наступают на одни и те же грабли, начиная менять плохих начальников на начальников, от которых у местных глаза вообще лезут на лоб. Закончится это очагом военных действий в том числе и на Дальнем Востоке. И для дам и господ на Рублевке реализация пророчества господина Терели – это очень плохо. Почему?

Целый главный редактор журнала «Национальная оборона», господин Коротченко не отрицает, что самые видные патриоты РФ имеют запасные аэродромы в Америке. Но, если пророчества Терели реализуются и Россия будет в кольце огня, то в Калифорнии будет большое землетрясение и виллам придет кирдык. Затронет катастрофа и Флориду, которая скоро сама опустится ниже уровня моря. И теперь даже не знаем – куда этим видным деятелям придется деваться. Останется для них только одно спокойное место – Степанакерт, где их давно и с радостью ждут.