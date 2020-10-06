Ночи на Земле становятся горячее?

06.10.2020, 8:37, Разное

Исследователи из Эксетерского университета проанализировали данные об изменении температурного режима по всему миру за несколько десятилетий и обнаружили, что существует асимметрия в потеплении нашей планеты, когда она вращается вокруг своей оси. Ночью Земля нагревается быстрее, чем в дневное время, сообщает Science Alert.

В некоторых точках планеты дни значительно потеплели, в то время как ночные температуры практически не менялись. Для некоторых сред были даже периоды значительного охлаждения.

Однако общая картина удивила ученых. На более чем половине поверхности суши среднегодовое повышение температуры ночью было на четверть градуса больше, чем днем.

Доля градуса в год может показаться крошечной, но со временем этот рост тепла может в сумме оказать значительное влияние на экологию. «Особо пострадают виды, которые активны только ночью или днем», — говорит эколог и ведущий автор исследования Дэниел Кокс.

Чтобы лучше понять факторы окружающей среды, команда также собрала ряд данных о других связанных с температурой климатических показателях: влажности и осадках. Специалисты также сравнили региональные различия в росте растительности.

Объединив все в одну картину, можно легко объяснить дисбаланс в нагревании планеты — например, повышением облачности. Глобальное потепление удерживает больше энергии у поверхности планеты, сохраняя влагу в атмосфере, которая затем конденсируется в облака. Здесь нет ничего секретного.

Облака лучше отражают определенные диапазоны света в космос, либо обратно на землю. В течение дня это может помочь защитить поверхность от прямых солнечных лучей и немного снизить температуру. Без этого эффекта затенения мы могли бы ожидать, что планета поджарится. Ночью происходит обратный процесс. Тепло от земли с трудом переносится в космос, сохраняясь у поверхности.

Изменения температуры между днем и ночью могут иметь сильное влияние на количество осадков, что, в свою очередь, определяет, насколько хорошо развивается флора. Но даже при общем увеличении плотности дождей дополнительная облачность в течение дня может снизить количество света, необходимого растениям для фотосинтеза.

– Асимметрия потепления может иметь серьезные последствия для мира природы, — говорит Кокс. — Мы показываем, что более сильное потепление в ночное время связано с большей влажностью, чтобы продемонстрировать, что это имеет важные последствия для роста растений и взаимодействия видов.

Для понимания всех эффектов ежедневных колебаний температуры и образования облаков, потребуется гораздо больше исследований. Облака могут быть удивительно сложным явлением, особенно если принять во внимание парниковые газы, влияние уровней пыли и даже меньше переменных, связанных с Землей. Ответить на вопрос, насколько они помогут или помешают нашим усилиям по ограничению повышения температуры, невозможно.