Президент США покинул больницу и вернулся в Белый дом

06.10.2020, 8:35, Новости дня

Президент Трамп прибыл в Белый дом после того, как пробыл несколько дней в Национальном военно-медицинском госпитале имени Уолтера Рида в Мэриленде.

Состояние здоровья президента США Дональда Трампа «отвечает всем требованиям, либо лучше этих требований для того, чтобы он мог быть выписан». Об этом заявили медики, лечившие Трампа от COVID-19 после того, как на прошлой неделе у американского лидера обнаружили коронавирус.

Ранее сам Дональд Трамп сообщил в Twitter, что выпишется из больницы сегодня в 6:30 вечера по времени Восточного побережья США. В твите Трамп заявил, что чувствует себя отлично: «Чувствую себя отлично! Не бойтесь ковида. Не позволяйте ему управлять вашей жизнью. Мы наработали при администрации Трампа действительно прекрасные лекарства и знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад»

Лечащий врач президента США Шон Конли на брифинге заявил, что Трамп «еще не оправился полностью, но способен отправиться домой». По его словам, президент не принуждал медиков поддержать его в желании покинуть больницу.

Медики также сообщили, что Трамп еще будет получать антивирусный препарат ремдесивир, но у него уже более 72 часов не было повышенной температуры, и уровень кислорода в его крови находится в норме.

Шон Конли сказал, что он и его коллеги испытывают «осторожный оптимизм» по поводу темпов выздоровления Дональда Трампа. Он не ответил на вопрос журналистов, с какого момента президента США можно было считать заразившимся коронавирусом.

По словам личного врача президента США, в Белом доме Дональд Трамп будет «окружен медицинским обслуживанием мирового класса круглосуточно».