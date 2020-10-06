Приближающийся к Земле объект может иметь искусственное происхождение

06.10.2020, 8:35, Разное

Астрономы заявили, что обнаруженный недавно объект 2020 SO может иметь искусственное происхождение. Исследователи ссылаются на его необычную скорость и траекторию.

В настоящее время загадочный объект стремительно приближается к Земле. Ранее ученые приняли его за обычный астероид, однако сейчас резко поменяли свое мнение. Траектория движения и его подозрительно небольшая скорость, по мнению астрономов, могут говорить об искусственном происхождении космического пришельца.

Научные работники уже прозвали этот объект «мини-луной», так как в течение восьми месяцев он пробудет на околоземной орбите, а затем покинет ее.

Происхождение объекта пока остается под вопросом. Дело в том, что обычные ледяные глыбы развивают скорость от 11 до 72 километров в секунду, а объект «2020 SO» перемещается со скоростью всего 0,6 километров в секунду. У ученых пока возникает единственное логичное объяснение – объект имеет искусственное происхождение.

Астрономы из NASA уже дали свое суждение относительно данного космического объекта. Они считают, что объект является обычным космическим мусором. Возможно это фрагмент космического аппарата Surveyor 2, отправленного на Луну в 1966 году. Слишком уж нетипичная для обычных астероидов у него орбита.

Напомним, для человечества 2020 год стал, пожалуй, слишком урожайным на сближение с нашей планетой потенциально опасных астероидов. Астрофизики пока не могут объяснить с чем связано данное явление.

По их словам, с начала 2020 года к Земле на близкое расстояние подходили несколько астероидов. Были случаи, когда астероиды попадали в поле зрения астрономов лишь в последний момент. Например, 18 сентября на очень близкое расстояние к Земле подошел объект, который был замечен учеными NASA за несколько дней до сближения. Едва ученые отчитались о пролете этого космического гостя, как через несколько дней «со свистом» пролетели еще два астероида, размеры которых были значительно больше предыдущего. Один из них достигал 200 метров в диаметре.

Астрономы сообщили, что с начала 2020 года таких нераспознанных «пришельцев» оказалось слишком много. Даже наличие современных методов наблюдений не позволяет заранее обнаруживать приближающиеся космические тела.

Исследователи предупредили, что в ближайшие дни в гравитационное поле нашей планеты может попасть еще один объект, который в течение полугода будет виден почти с любой точки земного шара. Причем его физические параметры будут схожи с параметрами Луны. Вероятно, ученые в ближайшее время сделают уточнение относительно ожидаемого сближения. По предварительным расчетам, весной 2021 года «небесный странник» начнет отдалятся от нашей планеты.