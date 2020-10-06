 

Нефть подорожала на оптимизме вокруг возвращения Трампа в Белый дом

06.10.2020, 8:27, Новости дня

Мировые цены на нефть поднимаются во вторник утром, оптимизм на рынках поддерживается новостями о том, что американский президент Дональд Трамп вернулся в Белый дом после трехдневного пребывания в больнице из-за коронавируса.

По состоянию на 8.22 цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,46%, до 41,48 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI – на 0,38%, до 39,37 доллара за баррель. Днем ранее нефть подорожала на 5%, передает РИА «Новости».

Дональд Трамп находился три дня в больнице с диагнозом коронавирус, уже вечером в понедельник он выписался и вернулся долечиваться в Белый дом, который одновременно является домом, официальной резиденцией и рабочим местом президента США. По словам Трампа, он чувствует себя хорошо.

После сообщения президента США в пятницу о том, что он заразился коронавирусом, нефтяные котировки упали, и теперь на новостях об улучшении его самочувствия и после его возвращения из больницы стоимость нефти поднимается.

Другим фактором поддержки нефтяных котировок остаются новости из Норвегии. По данным агентства Рейтер со ссылкой на компании и представителей профсоюзов, шесть нефтяных и газовых месторождений в стране были закрыты в понедельник в связи с забастовками, в том числе четыре – норвежской компании Equinor. Норвежская нефтегазовая ассоциация (NOG) сообщила, что забастовка может привести к снижению производственных мощностей Норвегии на 330 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день, или на 8% от общего объема добычи.

Помимо ситуации с Трампом и новостей из Норвегии, ожидания по стимулированию экономики США также остаются во внимании рынков, считает глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лахлан Шо, слова которого приводит Reuters. Новый пакет стимулирования может поддержать восстановление экономики, что позитивно отразится на спросе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Собчак назвала идиотами россиян, хранящих сбережения в рублях

31.07 / Дегтярев проверил готовность детского лагеря «Океан» к открытию

29.09 / «Осложнит отношения» — США обвинили Евросоюз в подрыве усилий по изоляции Мадуро

09.09 / “Голливуд, ты уткнешься в собственную задницу”. Кирсти Элли назвала диктаторскими новые правила отбора фильмов на “Оскар”

27.07 / В УК предложили ввести статью «Налоговое мошенничество»

27.06 / Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев шокировал подписчиков

06.09 / Трамп обвинил демократов в запуске кампании дезинформации против него

30.07 / Москва раскритиковала США за вооружение Косово

24.09 / Приставы арестовали квартиру Навального в Москве

22.08 / В Киевской области в ДТП погиб 33-летний капитан полиции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска