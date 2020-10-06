Татьяна Морозова из Comedy Woman решила уехать из России в Европу

06.10.2020, 8:26, Разное

Участница шоу Comedy Woman Татьяна Морозова решила вместе с семьей переехать в Европу. Она долгое время мечтала жить в Словении, поэтому артистка запустила семейное реалити-шоу, которое будет освещать все процессы, связанные с этим событием.

Об эмиграции Татьяна Морозова вместе с мужем Павлом Титоровым задумались 10 лет назад. Тогда они мечтали жить у моря, поэтому в течение дальнейшего времени вынашивали планы и готовились к переезду. Позднее у них родились дети, но на задумку это не повлияло. Просто думать они стали не только о себе.

Со временем супружеская пара решила, что жить лучше не возле моря, а рядом с горами. Выбор их пал на Словению. Татьяна Морозова еще не знает, будет ли переезд носить временный или постоянный характер.