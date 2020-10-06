Психолог Ланг назвал главные фобии россиян

06.10.2020, 8:26, Разное

Психолог Сергей Ланг пояснил о самых главных фобиях россиян. По его словам, самыми страшными для них являются три вещи.

Большинство граждан РФ боятся стать одинокими. В особенности эта фобия распространена среди женщин. Психолог отмечает, что у таких дам значительно занижена самооценка, думают они только о том, что их время постепенно уходит. Россиянки боятся остаться без мужчины, не родить ребенка или же жить с нелюбимым человеком. Все это отрицательно сказывается на качестве жизни.

Вторым распространенным страхом считается потеря работы. Эта фобия распространилась в период пандемии, когда на начальном этапе вводился строгий режим изоляции. Подобные мысли негативно отражаются на профессиональных качествах сотрудников.

По информации портала «Слово и дело», третий страх – боязнь летать на самолетах. По словам психологов, во многом эта фобия формируется СМИ, которые сообщают о различных катастрофах.