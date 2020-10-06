Ученые неожиданно нашли полезное свойство коронавируса

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06.10.2020, 8:17, Разное

Ученые, работающие на базе Университета Аризоны (США), назвали полезное свойство коронавируса. Они неожиданно заявили, что COVID-19 способен облегчать пациентам боль. Этот факт объясняет, почему у некоторых инфицированных не наблюдаются серьезные симптомы, но они выступают распространителями заболевания.
Эффект обезболивания наблюдается из-за присутствия S-белка. Данный элемент отвечает за попадание коронавируса в организм. Соединение также способно подавлять передачу важных сигналов, которые связаны с болевыми ощущениями. Это происходит из-за того, что S-белок контактирует с рецептором АСЕ2, а также нейропилином-1 и мембранным белком, расположенным в нейронах.

Нейропилин-1 взаимодействует с фактором роста эндотелия сосудов А. Он играет ключевую роль в развитии кровеносных сосудов, а также связан с ревматоидным артритом и некоторыми видами онкологии. В этом случае нейроны перевозбуждаются, поэтому появляются болевые ощущения.

В перспективе авторы научной работы планируют провести исследование на тему применения нейропилиа-1 для обезболивания. При этом они намерены использовать неопиоидные лекарственные препараты.

Напомним, что с момента начала распространения коронавируса в мире им заболели 35,4 миллиона человек. По информации ВОЗ, выздоровели уже 24,6 миллиона пациентов, а 1,04 миллиона человек скончались.



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