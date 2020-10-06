Эксперты составили рейтинг лучших зимних шин для кроссоверов

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06.10.2020, 8:03, Разное

Эксперты составили рейтинг наилучших зимних шин для кроссоверов. Они протестировали продукцию различных брендов по ключевым показателям, а потом сделали свои выводы о ней.
Немецкие специалисты решили составить ТОП лучшей зимней резины для автомобилей класса SUV. В ходе проведения испытаний шины показали себя на различных видах дорог. Рейтинг, по итогам исследования, возглавила резина марок UltraGrip Performance Blizzak LM005, Wintrac Pro и Michelin 6. Специалисты также остались довольны шинами Toyo Observe S944 и Dunlop Winter Sport 5. Особенную устойчивость в ситуации с водным планированием проявила продукция Dunlop Winter Sport 5.

По информации портала Nation News, худшими в результате экспериментов оказались шины Syron Everest 1 Plus и Duraturn Mozzo Winter. Также плохие результаты продемонстрировали Uniroyal MS plus 77 и Maxxis Premitra Snow WP6. Авторы исследования добавили, что каждая из компаний стремится производить и реализовывать качественную резину, но не у всех пока это получается.



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