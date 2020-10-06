 

Певица Натали удивила поклонников новым цветом волос

06.10.2020, 8:04, Разное

Известная российская певица Натали удивила поклонников своим преображением. В одном из столичных салонов она сменила цвет волос, желая вернуться к естественному оттенку.
Натали вчера отправилась на покраску. При этом ее желанием было оставить прежнюю длину волос. Артистка объяснила поклонников, что осветленные пряди имеют иную структуру, нежели те, которые растут из корня, поэтому практически невозможно добиться единого цвета. На кресле у мастера из-за сложности работы Натали просидела четыре часа.

В салоне посоветовали знаменитости сделать растяжку по всей длине. Светлые пряди были оставлены возле лица, но пока они смотрятся розовыми из-за тонировки. Постепенно последний эффект смоется обычным шампунем, пишет портал «Слово и дело».

Поклонникам очень понравился результат окрашивания. Многие отметили, что с таким цветом волос Натали выглядит еще моложе.



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