Специалисты рассказали, зачем космонавтам трехствольные пистолеты

06.10.2020, 8:15, Новости дня

Американское издание опубликовало статью о вооружении советских космонавтов. Как оказалось, им перед стартом на орбиту выдавали трехствольные пистолеты.

Разумеется, в космосе огнестрельное оружие бесполезно. Там не с кем сражаться, да и малейшее повреждение корабля или космической станции приведет к гибели экипажа. Однако пистолеты могли стать полезными после возвращения на Землю. Капсула могла приземлиться в отдаленных районах, где надо было чем-то защищаться от диких зверей.

Пистолет выглядит как обрезанная трехстволка охотничьего ружья. Он заряжался двумя патронами 12,5 мм для гладких стволов и одним для нарезного калибром 5,45 мм. Также данное оружие можно использовать как ракетницу, чтобы подавать сигналы.