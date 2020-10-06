Пермские ученые разработали оптический навигатор для бурения скважин

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06.10.2020, 8:02, Новости дня

В Пермском политехническом университете представили новую отечественную оптическую установку, предназначенную для навигации бурильных головок.

Как поясняют разработчики, устройство работает благодаря твердотельным оптическим гироскопам. Его основная задача – обеспечить правильное направление при бурении скважин.

Приборы для той же цели существовали и ранее, поясняют ученые. Но со временем оборудование буровых установок усложнилось, и для него понадобилось больше информации. Кроме того, очевидным преимуществом нового навигатора является его точность, благодаря которой бурение происходит быстрее. Опытный образец устройства успешно прошел полевые испытания и готов к запуску в производство.



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