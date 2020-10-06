В конце октября Землю ждут сильные магнитные бури

06.10.2020, 7:53, Разное

Через несколько недель на Земле будут наблюдаться магнитные бури. Они ожидаются в период с 21 по 28 октября.

По словам ученых, период магнитных бурь продлится девять дней, это самое продолжительное время, когда будет напряжено магнитное поле. Пик воздействия природного явления на человека станет наблюдаться в первые четыре дня.

В прошлый раз магнитные бури длились в два раза меньше, они наблюдались в конце сентября. Ученые предупреждают, что взаимодействие магнитосферы Земли и солнечного ветра может спровоцировать сбои в работе электричества и систем навигации.

Человек в данный период обычно жалуется на повышенное давление, отсутствие сна, усталость и головную боль, пишет портал Nation News.