Ольга Дроздова рассказала о «предательстве» Дмитрия Певцова на съемках фильма

06.10.2020, 7:53, Разное

Российская актриса Ольга Дроздова призналась, что однажды на съемочной площадке ее «предал» Дмитрий Певцов. О необычной истории артистка пояснила в «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

В те времена Дмитрий Певцов был просто другом для Ольги Дроздовой, но уже тогда их отношения могли выйти за рамки. Так, во время съемок «Прогулка по эшафоту» Певцов позволил Исааку Фридбергу снять актрису в обнаженном виде, несмотря на то, что в сценарии подобная сцена не была прописана. Дроздова категорически отказывалась это делать, она даже предпочла сбежать в лес, а потом улетела во Францию.

Поступок Дмитрия Певцова она расценила как «предательство». Однако позднее их дружба переросла в брак. Сейчас супруги часто разъезжают по городам из-за работы, но Ольга Дроздова считает, что иногда семейной паре необходимо отдыхать друг от друга. Также она советует своим студенткам выходить замуж за друзей, поскольку в этом случае чувства могут оказаться более крепкими. Вместе Певцов и Дроздова живут уже 25 лет.