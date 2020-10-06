Протестующие в Бишкеке захватили здание правительства
06.10.2020, 7:48, Новости дня
Протестующие, недовольные результатами парламентских выборов, захватили здание правительства в столице Киргизии, сообщил сотрудник аппарата кабинета министров.
«Несколько десятков человек из числа митингующих захватили здание Дома правительства и не никого в него не впускают», – передает ТАСС слова сотрудника аппарата.
Он добавил, что сотрудники аппарата утром пришли на работу, однако занявшие здание лица отказались пропустить их на рабочие места.
Как добавил представитель кабмина, каких-то признаков разграбления погромов в здании правительства в Бишкеке он не увидел, передает РИА «Новости».
Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.
Демонстранты демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов.
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