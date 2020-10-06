 

Турция обвинила Канаду в двойных стандартах

06.10.2020, 7:48, Новости дня

МИД Турции раскритиковал решение Канады приостановить действие разрешений на военный экспорт.

Ведомство заявило, что заявление о приостановке разрешений на «экспорт некоторых военных продуктов» демонстрирует «политику двойных стандартов». 

Анкара подчеркнула, что Азербайджан ведет «законную борьбу за спасение оккупированных на протяжении 30 лет Арменией территорий», передает ТАСС.

Как сообщила Анкара, Оттава, «начиная с операции» Турции в Сирии, вместо того, чтобы следовать «духу союзничества», возводит «преграды для разрешений на экспорт военных компонентов».

Напомним, Канада приостановила действие разрешений на военный экспорт в Турцию, так как «за последние несколько дней были сделаны определенные обвинения в том, что канадские технологии используются в военном конфликте в Нагорном Карабахе».



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