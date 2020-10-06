Президент Киргизии заявил о попытке незаконного захвата власти

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06.10.2020, 7:48, Новости дня

В Киргизии этой ночью произошла попытка незаконного захвата власти, сообщил президент страны Сооронбай Жээнбеков.

По словам президента, он отдал силовикам приказ не открывать огонь, передает РИА «Новости». 

При этом Жээнбеков призвал партии «убрать своих сторонников с улиц». 

Тем временем в правительстве Киргизии сообщили, что по-прежнему работают, «но в особом режиме». Отмечается, что в настоящее время госструктуры работают над обеспечением правопорядка. 

Кабмин призвал всех участников политического процесса к мирному урегулированию. 

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов.



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