 

Мнение: Разгон майдана в Бишкеке

06.10.2020, 7:30, Разное

В центре Бишкека милиция разогнала протестующих против итогов парламентских выборов, уверенно вытеснив их с площади, где еще днем начал собираться митинг, где оппозиция требовала не признавать итоги выборов, где она уверенно проиграла.
Тем не менее беспорядки переместились на улицы Бишкека, где в ОМОН бросаются камни и коктейли Молотова. Столкновения продолжаются до сих пор. Нескольких милиционеров отделившихся от основной массы избили толпой. У некоторых отобрали щиты и дубинки. В городе переворачивают милицейские машины, поджигают обычные машины, строят импровизированные баррикады. ОМОН перешел к применению резиновых пуль. Также отмечается попытка штурма парламента и администрации президента. В общем, все по стандартной схеме.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Елизавета Боярская решила нестандартно отметить 10-ю годовщину свадьбы с мужем

17.08 / Шаман из Новой Зеландии обещал помочь Аллегровой забеременеть

09.08 / Медики объяснили разницу между пьянством и алкоголизмом

06.10 / Санкции, нефть и роботы

29.09 / В Москве объявили домашний и удаленный режимы из-за нового пика заболеваемости COVID-19

09.07 / Володин о задержании Фургала: Перед законом все равны

30.09 / Марина Александрова пришла на шоу Ивана Урганта в жакете оверсайз и алой юбке

28.08 / Мнение: Завершена реставрация «Зеленой полосы» Ольги Розановой

09.08 / На выборах в Белоруссии массово задерживают независимых наблюдателей

02.09 / Эксперт напомнил о серьезной ошибке Путина в Белоруссии: Исправлять уже поздно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска