Мнение: О шокирующей подоплёке киргизского майдана

06.10.2020, 7:25, Разное

Неожиданно киргизы, которых российское общественное сознание привыкло воспринимать как покорную и недорогую рабсилу, перещеголяли украинцев по степени свободолюбия. Нынешняя революция в их стране – уже третья за последние 15 лет, тогда как #Украина провела всего лишь два майдана примерно за тот же срок. И если свержение неугодной и коррумпированной власти есть признак цивилизованности и гражданственности, Киргизия-Кыргызстан даёт сто очков вперёд.

Но не всё так просто.

Кыргыз Республикасы – страна реально бедная, на уровне Бирмы-Мьянмы или Танзании. Вместе с Узбекистаном и Таджикистаном замыкает список беднейших на постсоветском пространстве. До половины населения – дыйкандар или деҳқон. Везунчиками считают тех, кому повезло устроиться в промышленности или энергетике на зарплаты в 200–250 долл. Те, кто помоложе и поспособнее, прорываются за рубеж батрачить на стройках или, как и в России, таскать за спиной кубы-рюкзаки с логотипами фирм доставки. Хорошей карьерой также считается таксовать в Москве.

Хотя #Киргизия – третья в б. СССР по добыче золота, оно не приносит счастья простому люду. В основном из-за пронизывающих всё и вся коррупции, кумовства, землячества. Индекс восприятия коррупции Transparency International за 2019 год ставит Киргизию на 126-е место из 180 стран мира, а «взяточничество среди чиновников низкого и среднего уровня настолько вошло в повседневную жизнь, что иногда вполне прозрачно и публично», — утверждает Freedom House.

Удобное географическое расположение и повальная бедность населения сделали Киргизию одним из узловых элементов международного наркотрафика. Героин и опиум из Афганистана беспрепятственно транспортируются через Таджикистан и Киргизию в Казахстан, Россию, далее – в ЕС. Объёмы нелегальных перевозок оцениваются в десятки тонн, при этом в пути изымается ежегодно лишь 500-1500 кг наркотической отравы. Плюс ещё собственное производство в печально известной ещё со времён #СССР Ошской области.

По большому счёту, сквозь призму борьбы за контроль над наркотрафиком и нужно рассматривать большинство политических событий в Киргизии. В том числе и нынешнюю Третью революцию. Суть которой в том, что клан экс-президента Республики Алмазбека Атамбаева, исторически связанный с отмыванием криминальных денег и афганским наркотрафиком в Европу, пытается совершить перехват власти. Три года назад его отодвинули от кормушки, а год назад посадили на 11 лет по обвинению в коррупции. Теперь же одним из первых достижений революционеров стало молниеносное освобождение заключённого Атамбаева.

Впрочем, влиятельный российский ТГ-канал «Незыгарь» утверждает, что у семьи Атамбаевых налажены прямые контакты с Турцией. Через эти каналы шла торговля оружием и долларовый трафик, а сами члены клана плотно контактировали с резидентурой MI6. История, словом, совсем не простая. А судя потому, как легко и непринуждённо, в считанные часы, «мирный протест» превратился в массовые беспорядки на улицах, поджоги машин, захваты административных зданий – при полном бессилии силовиков – наличия двойного дна не заметит только слепой.

Похоже, поздравлять киргизов с новым актом гражданской сознательности всё же рано?