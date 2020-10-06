 

Животрепещущую тему о Шугалее уложили в 4 минуты на кинофестивале

06.10.2020, 7:23, Разное

Более года назад Максима Шугалея вместе с коллегой-переводчиком Самером Суэйфаном, работающих в Триполи по официальному приглашению, захватили в плен власти Ливии. Известно, что правительство североафриканского государства контролируют террористы RADA.

Ученым не предъявили обвинения, поместили в частную тюрьму “Митига” и подвергли пыткам. По некоторым данным, Максиму Шугалею удалось получить некоторые сведения, обнародование которых может нанести вред действующим властям Ливии.

На переговоры причастные к захвату россиян лица идти не хотят. Тем временем на родине за социолога борются всеми возможными способами.

Съемки короткометражки “Свои” стали еще одной акцией в поддержку освобождения. По сценарию, обычный офисный сотрудник узнает о злоключениях своего соотечественника и так проникается этой историей, что стремится рассказать о ней всем вокруг. Важно, что эта работа отсылает зрителя к другому фильму под названием “Шугалей”.

Две части полного метра о судьбе Шугалея вышли в прокат в мае и в сентябре текущего года. Первая часть произвела эффект разорвавшейся бомбы: многие россияне до этого не знали о случившемся. Иностранные критики назвали работу российского режиссера Дениса Нейманда честной и максимально правдивой. “Шугалея-2” зрители также высоко оценили – всего за пару недель фильм побил рекорды рейтинга онлайн-кинотеатра ivi.ru.

В поддержку Шугалея высказались не только кинематографисты, но и политики, блогеры, артисты, журналисты и спортсмены. В сентябре турнир единоборств ММА и мотогонки посвятили новому русскому герою, который пострадал из-за своей исследовательской деятельности.

Для справки: конкурс короткометражного кино “Евразия.doc: 4 минуты” проводится в рамках фестиваля “Евразия.DOC”. Главной целью мероприятия является поощрение молодых режиссеров, которые связывают свое творчество с общественно-политической повесткой постсоветских стран. Первый фестиваль состоялся в 2016 году и прошел в Смоленске и Минске.



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