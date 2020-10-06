Мои кошки охраняют нас от чего-то, что живет в нашем доме

06.10.2020, 19:01, Разное

Эта жуткая история о загадочном поведении трех домашних кошек была размещена в интернете три месяца назад, а началась за два месяца до ее публикации – Кошки стараются защитить хозяйку от чего-то злого.

По словам автора, в их доме с самого начала ощущалось что-то страшное. Это старый дом, в который они переехали год назад. Несколько раз женщине казалось, что прямо рядом с ней, за ее спиной, кто-то стоит и она очень боялась повернуться, чтобы увидеть это.

Она и ее муж неоднократно слышали на верхнем этаже скрип пола, словно там кто-то ходит. Сначала они думали, что это просто их три кошки, но скрип был слышан и тогда, когда кошек на втором этаже не было.

"Ранее на этой неделе я закричала, когда-кто дернул меня за рукав, когда я несла на кухни горячий чайник. Кто-то дернул меня с силой за рукав и я чуть не опрокинула на себя этот чайник, полный кипятка.

В доме больше не было никого, кроме моего мужа, и когда это произошло я осмотрела всю кухню, там никого не было, муж стоял в другой комнате, а на кухне были лишь кошки, как обычно.

Недавно наши кошки стали вести себя так, что мой муж называет их поведение "как у телохранителей". Они постоянно ходят за мной, как моя свита, а еще рычат или шипят на что-то, чего я не вижу, и что находится в пустом углу той или иной комнаты.

Когда они разом смотрят в этот угол, уши их прижаты к голове, а шерсть на хвостах стоит дыбом. Длится такое обычно по несколько минут и такое происходило уже много-много раз, причем всегда лишь со мной, а не с мужем.

При этом все три кошки очень любят моего мужа и получают удовольствие от общения с ним, но стоит мне выйти из комнаты, как все трое обязательно последуют за мной, как отряд телохранителей, как бы удобно они до того не лежали.

Это началось некоторое время назад, а до того ничего подобного не было, кошки лежали на своих местах, когда я выходила из комнаты.

И по отдельности они тоже ведут себя странно. Хавок – очень крупный серо-белый кот, он уже 9 лет спит на моей подушке, привык это делать еще котенком. Его "режим телохранителя" включается вечером, когда я ложусь спать.

Начинается это с того, что он вскакивает возбужденно на кровать и стоит, пристально смотря в изножье моей кровати. Через некоторое время он залезает на мою подушку и изгибается вокруг моей головы как большая пушистая шляпа. В некоторых случаях там его что-то беспокоит и он начинает низко рычать, я ощущаю от его тела вибрацию от рычание и это определенно не мурлыканье.

Потом он переползает мне на спину (я обычно сплю на животе) и сжимается в плотный комок в районе моих лопаток. Он начинает рычать так низко, что этого почти не слышно (но ощутимо).

Я не могу видеть, на что он смотрит, когда лежит на моей спине, а когда я пытаюсь повернуться, он впивается мне когтями в спину, как и тогда когда я пытаюсь убрать его. Обычно я так и засыпаю с Хавоком на спине. К счастью, это происходит не каждую ночь.

Мо – кот из приюта, он у нас уже шесть лет. Ему вроде лет 12 уже. Мо очень милый кот, но его первой хозяйкой была женщина, которая к нему плохо относилась, поэтому он сторонится женщин, а любит в основном моего мужа и нашего соседа. Ему нравится сидеть у них на коленях, а моменты, когда он садился на мои колени, раньше можно было перечислить по пальцам.

Но теперь Мо всякий раз лезет именно на мои колени, когда я сажусь. И он следует за мной повсюду, а если я пытаюсь выгнать его из комнаты и закрываю перед ним дверь, он начинает паниковать. Он буквально садится у двери и воет, пока его не впустят внутрь. Мо никогда ранее не был так привязан ко мне. Мне нравится его милая морда, но сложно привыкнуть постоянно не закрывать за собой двери.

Его потребность постоянно находиться в одной комнате со мной это очень странное изменение в его поведении, и оно произошло примерно в то же время, как изменилось поведение Хавока.

Но мой самый упорный защитник это наша единственная кошка по кличке Дот. Ей два года и мы взяли ее, когда ей было 8 месяцев. Она игривая и милая, мы до сих пор считаем ее котенком. До недавнего времени она поровну любила проводить время со мной и моим мужем, ей было комфортно с нами обоими. Но в последнее время она практически "обезумела" из-за своей привязанности ко мне.

Она начала залезать мне на плечи и кататься так, словно она какой-то уютный шарф. Когда я пытаюсь помешать ей запрыгнуть на мои плечи, она в конечном итоге все равно попадает туда, прыгая на меня с холодильника или стола.

Если она не сидит на моих плечах, то постоянно ходит за мной по дому, или сидит тесно прижавшись спиной к моим ногам. Если она сидит на моих плечах, то держит голову сфокусированно и смотрит в одну точку в комнате. К примеру, если я перемещаюсь по кухне, она смотрит в одно и то же место. И там, конечно же, ничего нет, на мой взгляд.

И вот в такой жуткой атмосфере мы живем уже год. Наш дом был построен в 1948 году, я пыталась узнать его вероятное мрачное прошлое, но узнала лишь, что в нем никто не умирал.

Единственная моя зацепка это история, которую нам рассказал наш сосед Боб. Он рассказал, что много лет назад этот дом арендовала одна пара, которая однажды пропала совершенно внезапно, возможно уехав, но никому ничего не сообщив, даже своему арендодателю.

Арендодатель был этим очень возмущен, потому что после них в доме осталось много грязи и мусора. Он сказал Бобу, что эта пара любила устраивать шумные попойки с криками и драками и к ним неоднократно вызывали полицию.

Но потом Боб встретил одного человека, который приходил к этой паре на посиделки и тот сказал ему, что это были не попойки, а "церковное собрание". Боб не стал уточнять, почему тогда у них было так шумно, а тот парень потом ушел и больше Боб его не видел.

Также я хочу сказать, что я не беременна и еще мы делали в доме небольшой ремонт. В подвале мы обнаружили огромные зеркала на стене, от пола до потолка. Они показались мне пугающими, в одном месте они были нормальными, четкими, но в другом они были покрыты темно-серебристой краской.

Эти темные пятна на зеркальной поверхности при слабом освещении создавали очень жуткий визуальный эффект, словно в комнате позади вас стоят другие люди. И я и мой муж решили, что это ужасно и избавились от всех зеркал. Еще мы разобрали одну из стен в подвале.

Однако, если там жили призраки, которых разозлило наше вмешательство, то странное поведение кошек могло начаться как раз после этого, то есть еще полгода назад, а не два месяца назад. То есть сроки не совпадают".