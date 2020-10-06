Сонар обнаружил загадочный 9-метровый объект в озере Лох-Несс – Это Несси?

06.10.2020, 7:19, Разное

Странный объект длиной около 9 метров был обнаружен сонаром на глубине 152 метров, почти у самого дна озера Лох-Несс в Шотландии, сообщает the Daily Mail.

Сонар был установлен на борту судна "Cruise Loch Ness", которое возит туристов. Сообщается, что "объект плотный и довольно крупный".

Эта новость тут же вызвала активность среди сообщества "охотников за Несси" – людей, которые верят в существование в озере крупного существа, похожего на доисторического водного ящера.

По их предположениям, если в озере и в самом деле живет некое большое существо, то это вполне реально, так как Лох-Несс очень крупный и глубокий водоем, в котором полным полно рыбы, особенно форели и угрей. Там с большим комфортом может обитать и целая стая "Несси".

48-летний капитан судна "Cruise Loch Ness" Рональд Маккензи делает очень осторожные предположения:

"Кто знает, что это, но у дна плавает очень много рыбы, там есть и форель и угри. Я считаю, что в глубинах Лох-Несс живет что-то большое, кто знает, что это может быть, но мне хотелось бы думать, что это Несси. Этот объект на экране сонара был довольно необычен".

Странный объект "нарисовался" на экране сонара в прошлую среду, примерно в 16.00, в это время судно Маккензи находилось в 6 милях от форта Август. Он показал снимок эксперту по сонарам и тот подтвердил, что это не помеха, а что-то реальное, плывущее почти у самого дна озера.

Маккензи говорит, что далее он хочет показать картинку той компании, которая производила это сонарное оборудование, чтобы они дали окончательный ответ.

Согласно легендам, которым не одна сотня лет, а также многочисленным современным сообщениям очевидцев, в озере Лох-Несс обитает нечто с длинной шее и крупным телом, на котором один или два "горба". С виду это существо напоминает морского ящера плезиозавра, который вымер около 66 миллионов лет назад. Каждый год поступает около 15-20 сообщений о наблюдении Несси.