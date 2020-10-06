СК завел дело после пропажи студентки в Севастополе

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06.10.2020, 7:08, Новости дня

Следователи завели уголовное дело по статье «убийство» после исчезновения студентки Севастопольского госуниверситета, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

Накануне родственники обратились к правоохранителям с заявлением о пропаже девушки. По данным следствия, 29 сентября девушка вышла с мужчиной на морскую прогулку на катере из бухты Круглая, сообщается на сайте ведомства. 

Ее спутник рассказал правоохранителям, что студентка пропала во время купания.

«По указанию исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева в целях проверки следственным путем всех обстоятельств безвестного исчезновения студентки из города Севастополя Крымским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», – сообщили в СК по региону.

В настоящее время следователи, криминалисты, транспортная полиция и МЧС ищут пропавшую, к поиску также привлечены все находящиеся в акватории бухты суда. В рамках поисковых мероприятий, тщательным образом будут изучены все обстоятельства исчезновения девушки, круг ее общения и события, ему предшествующие.

Ранее в Крыму завели уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики, повлекшей смерть ребенка. 



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