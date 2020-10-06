За запуск дронов у Кремля и Белого дома задержали двух человек

06.10.2020, 7:08, Новости дня

Двух человек задержали в Москве за запуск квадрокотеров близ здания правительства и Кремля, сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в воскресенье один из мужчин запустил дрон на Красной площади у дома №1 – его задержали и отвезли в отдел полиции.

Вскоре после этого у Центра международной торговли на Краснопресненской набережной задержали человека, запускавшего квадрокоптер близ Белого дома.

«Оба нарушили федеральные правила воздушного пространства РФ. Составлены протоколы по ст. 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства», – сообщил источник РИА «Новости».

Часть первая указанной статьи КоАП РФ предусматривает штраф в 20-50 тыс. рублей. Связаны ли эти два случая или нет, неясно. Как сами задержанные объяснили свои действия, не уточняется.

Напомним, в ноябре 2019 года Кремль прокомментировал усиление контроля за беспилотниками.