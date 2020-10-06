Страны Запада испугались разоблачений со стороны экс-главы ОЗХО

06.10.2020, 7:08, Новости дня

Представители западных стран, не давшие выступить в СБ ООН первому главе ОЗХО Жозе Бустани, испугались разоблачений, которые тот мог озвучить, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

В понедельник в СБ ООН прошло заседание, посвященное сирийскому химическому досье. Председательствующая в Совбезе РФ хотела предоставить слово экс-главе ОЗХО Жозе Бустани. Однако Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США выступили против того, чтобы Бустани дали слово в Совбезе, ссылаясь на то, что он ушел из организации до того, как она стала заниматься сирийским химическим досье. В итоге заявление Бустани зачитал постпред России.

«Когда я говорил от лица РФ, я сказал, что они не смогут вспомнить ни единого случая, чтобы РФ заблокировала хоть одного докладчика, предложенного для заседания СБ ООН – и это несмотря на то, что некоторые из них были предвзятыми, некоторых использовали в политических целях, а некоторые попросту были некомпетентны. Но мы никогда такого не делали», – передает РИА «Новости» слова Небензи.

По его словам, произошедшее в понедельник является прецедентом.

«Сегодня это было явное злоупотребление с их стороны из страха быть разоблаченными, как это было в ходе заседания по «формуле Арриа», когда они не могли сказать ничего в ответ на слова докладчиков», – подчеркнул постпред.

На прошлой неделе РФ организовала неформальное заседание СБ ООН (по так называемой «формуле Арриа»), на котором выступил бывший инспектор ОЗХО Ян Хендерсон. В свое время он не согласился с официальной версией инцидента в сирийской Думе.

На неформальном заседании СБ ООН Хендерсон отметил, что финальную версию доклада ОЗХО об итогах расследования инцидента в сирийском городе Дума в апреле 2018 года писали люди, находившиеся за пределами САР, а «выводы, отраженные в докладе… по Думе, могут не отражать реальную ситуацию».

В ответ на предметные доводы докладчиков, в том числе с приведением спутниковых снимков, представители США, Великобритании и Германии вновь озвучили обвинения в адрес Сирии и России.

«Я подозреваю, что сегодня они были так напуганы возможным разоблачением, которое бывший гендиректор ОЗХО Жозе Бустани мог сделать на заседании, что они просто предпочли отказаться (от участия Бустани)», – указал Небензя после заседания СБ ООН в понедельник.

В ответе на доводы представителей Запада о том, что вместо бывшего гендиректора ОЗХО следовало пригласить действующего – Фернандо Ариаса, Небензя напомнил, как в ходе одного из прошлых заседаний СБ ООН по сирийскому химическому досье РФ предлагала заслушать Ариаса в открытом формате, однако партнеры по СБ хотели, чтобы заседание прошло за закрытыми дверьми.

Небензя выразил, надежду, что Ариас наконец выступит перед Совбезом в ходе открытого заседания.

В октябре 2013 года сообщалось, что ОЗХО проводила расследование инцидента с возможным применением химического оружия в Думе в Сирии 7 апреля 2018 года с использованием неприемлемых методов работы для подгона результатов доклада под предопределенные заключения.