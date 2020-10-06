Мадонна не захотела записывать альбом с диджеем Гетта из-за его знака зодиака

06.10.2020, 6:53, Разное

Европейская певица Мадонна сочла знак зодиака диджея Дэвида Гетта поводом для отказа сотрудничества с ним. Изначально исполнительница сама предложила ему записать совместную композицию, но узнав, что тот является Скорпионом, сразу же прекратила с ним работу.

Дэвид Гетта рассказал, что их встреча происходила в ресторане, где они должны были обсудить совместный альбом. В беседе случайно выяснилось, что диджей родился под зодиакальным знаком Скорпиона. Узнав об этом лицо Мадонны резко изменилось.

Исполнительница сорвалась с места и скорчила гримасу. Мадонна заявила Дэвиду Гетта, что далее они работать вместе не смогут, попрощалась с ним и покинула заведение. Причину такого поведения певица не объяснила, но известно, что сама она является Львом по знаку зодиака.