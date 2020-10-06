Елена Малышева пришла на юбилей Бабкиной с признаками тяжелой болезни
06.10.2020, 6:53, Разное
Российская телеведущая Елена Малышева испугала болезненным видом своих поклонников. Теледоктор посетила юбилейный концерт Надежды Бабкиной, который певица перенесла из-за пандемии коронавируса с марта на октябрь, но внешний вид ее оставлял желать лучшего.
Во время выступления с поздравительной речью в программе НТВ «Ты не поверишь!» Елена Малышева заявила, что Бабкиной, несмотря на помощь лучших в мире врачей, удалось выжить, поскольку она — «казачка Надя». Однако зрители отметили, что телеведущая выглядит изможденной.
По словам пользователей Сети, у Елены Малышевой был синеватый оттенок лица и остекленевший взгляд. А вместо «коронавирус» они услышали «коровий вирус», поскольку речь ее была ослабленной. Поклонники сочли, что так проявляет себя болезнь, которую теледоктор перенесла еще в апреле.
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