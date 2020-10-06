Жээнбеков не исключил возможности аннулирования результатов выборов в Киргизии
06.10.2020, 6:48, Новости дня
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов, сообщила его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.
По ее словам, Жээнбеков, учитывая ситуацию в стране, рекомендовал ЦИКу «тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями».
«Вплоть до аннулировании итогов парламентских выборов», – приводит ее слова РИА «Новости».
Стамалиева заверила, что президент остается в Бишкеке и «контролирует ситуацию». Жээнбеков уверен, что «все политические силы поставят интересы страны выше своих» и «не допустят раскола в обществе», сказала пресс-секретарь.
Она подчеркнула, что глава государства «все свои усилия направляет на то, чтобы вернуть страну в правовое русло».
Стамалиева отметила, что жители страны уже пережили два народных восстания, поэтому знают цену стабильности. Жээнбеков призывает «все политические силы страны к благоразумию ради Киргизии и ее граждан».
Как информирует 24.kg, бывший киргизский депутат Алмамбет Шыкмаматов, заявивший, что стал и.о. генпрокурора, «отменил» итоги выборов в парламент. По его словам, это было основное требование оппозиции, и его исполнили, но «пока не назначают дату нового голосования».
«Не до этого», – сообщил самопровозглашенный генпрокурор.
Напомним, протестыв Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.
Демонстранты освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию.
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