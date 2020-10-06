Канада приостановила действие разрешений на военный экспорт в Турцию
06.10.2020, 6:48, Новости дня
Действие разрешений на военный экспорт в Турцию приостановлен из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сообщил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.
Шампань пояснил, что «за последние несколько дней были сделаны определенные обвинения в том, что канадские технологии используются в военном конфликте в Нагорном Карабахе», передает ТАСС.
Он заявил, что «в соответствии с жестким контролем за экспортом и из-за происходящих боевых действий» принял решение о приостановке «соответствующих разрешений на экспорт в Турцию». По его словам, Канада пошла на такой шаг, чтобы «было время для дальнейшей оценки ситуации».
Канада заявила, что у мирного урегулирования кризиса в Нагорном Карабахе нет альтернативы.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о роли Турции в обострении конфликта в Нагорном Карабахе.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет