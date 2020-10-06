 

Канада приостановила действие разрешений на военный экспорт в Турцию

06.10.2020, 6:48, Новости дня

Действие разрешений на военный экспорт в Турцию приостановлен из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сообщил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Шампань пояснил, что «за последние несколько дней были сделаны определенные обвинения в том, что канадские технологии используются в военном конфликте в Нагорном Карабахе», передает ТАСС.

Он заявил, что «в соответствии с жестким контролем за экспортом и из-за происходящих боевых действий» принял решение о приостановке «соответствующих разрешений на экспорт в Турцию». По его словам, Канада пошла на такой шаг, чтобы «было время для дальнейшей оценки ситуации».

Канада заявила, что у мирного урегулирования кризиса в Нагорном Карабахе нет альтернативы.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о роли Турции в обострении конфликта в Нагорном Карабахе.



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