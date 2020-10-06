Демонстранты захватили мэрию Бишкека

06.10.2020, 6:48, Новости дня

Здание мэрии Бишкека захвачено демонстрантами, сообщил мэр Азиз Суракматов.

Милиции нет, в городе создаются народные дружины, передает РИА «Новости» со ссылкой на 24.kg.

По словам и. о. главы Госкомитета нацбезопасности, замглавы Совбеза страны Омурбека Суваналиева, экс-глава МВД Киргизии Курсан Асанов, которого судили за сокрытие улик в деле бывшего президента Алмазбека Атамбаева, «стал комендантом Бишкека».

Напомним, были захвачены здания парламента, общественного ТВ и радио. В здании парламента произошел пожар. Кроме того, участники акции протеста ворвались в СИЗО Госкомитета нацбезопасности Киргизии и добились освобождения экс-главы государства Алмазбека Атамбаева из-под стражи.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов, из-за несогласия с которыми демонстранты и вышли на улицы.