 

«Гринпис»: Загрязнения у берегов Камчатки угрожают наследию ЮНЕСКО

06.10.2020, 6:45, Разное

В бухтах акватории зафиксированы пятна и желтая пена.

Российская команда «Гринпис» зафиксировала загрязнения в акватории Халактырского пляжа на Камчатке и соседних бухтах. О результатах экспедиции сообщается на сайте организации.

Желтоватая пена в одной из бухт. Фото: Матвей Парамошин/ «Гринпис»

«В разных местах мы наблюдали на поверхности океана желтоватую пену, вода также непрозрачная. В одной из локаций мы нашли мертвых животных. Пятно, а правильнее даже сказать некий объем, потому что оно не только на поверхности, но еще и на глубине, движется вдоль побережья», — рассказал руководитель климатического проекта «Гринпис» в РФ Василий Яблоков.

Экологи осмотрели бухту Спасения и ряд других, расположенных к югу от Петропавловска-Камчатского. Они утверждают, что одно из пятен неизвестного происхождения движется в сторону заказника «Вулканы Камчатки», который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: Елена Романова /«Гринпис»

Тем временем прибывший на место катастрофы глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин не считает, что произошедшее вызвано причинами техногенного характера. «Никаких превышений ПДК по нефтепродуктам ни в воде, ни на суше нет», — сообщил он, добавив, что случившееся нельзя назвать катастрофой, так как «ни один человек не погиб», а серферы, первыми сообщившие о загрязнении воды, получили лишь ожог роговицы глаз, которые лечатся «каплями и растворами».

Как пояснил «Новой» представитель Гринпис Владимир Чупров, заявление Кобылкина было корректным, стоит дождаться расширенных результатов анализов. «Гринпис» представит подробные результаты собственных исследований в течение двух дней.

2 октября жители полуострова сообщили о множестве трупов морских животных и беспозвоночных, выброшенных на берег Тихого океана. Правоохранители возбудили сразу несколько уголовных дел, а власти региона рассматривают три возможных причины произошедшего. Среди них — техногенное загрязнение, связанное с деятельностью человека, «поведение водорослей» и сейсмическая активность.

Источник: Новая газета



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