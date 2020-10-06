Кластерная цефалгия: полчаса в аду

06.10.2020, 6:35, Разное



2

минуты

Что особенного в кластерной цефалгии?

Кластерная головная боль – это как раз тот случай, когда вы можете поставить диагноз по интернету и вряд ли ошибетесь. Односторонняя боль сосредоточена строго вокруг одного виска или глаза. Глаз краснеет и опухает, опускается веко, текут слезы, закладывает одну ноздрю и ухо. Но проблема – именно в голове.

Приступ длится от 15 до 180 минут, обычно – полчаса-час. В отличие от мигреней, когда больной старается лечь и замереть, при кластерной головной боли человек мечется, как в огне. Пациентки утверждают, что кластерная цефалгия больнее родов. Мучительность происходящего так сильна, что человек может буквально биться головой об стену или думать о суициде.

Как часто повторяются приступы?

Боль обычно возникает ежедневно в одно и то же время, часто – ночью. Спать с ней невозможно. За сутки может повториться от одного до восьми эпизодов боли. Причем, в промежутках между приступами больной не ощущает никаких признаков заболевания.

Обострение происходит весной и осенью: приступы повторяются от нескольких недель до полугода. Этот цикл повторения и называется кластером. Если светлых промежутков без боли совсем нет, говорят о хронической цефалгии.

Кто в группе риска?

Три человека из тысячи страдают этой болезнью. В отличие от всех остальных видов головной боли, кластерная почти всегда касается мужчин. Хотя женщины тоже не застрахованы от нее. Появляется кластерная цефалгия между 20 и 40 годами.

Больше половины больных курят или курили раньше. Но отмена сигарет, к сожалению, не улучшает течение уже развившейся болезни. Алкоголь провоцирует головную боль, когда есть обострение, и никак не отражается на появлении приступов в период ремиссии.

Почему это происходит?

Как это часто бывает, версий несколько.

В 5% отмечается генетическая предрасположенность, хотя конкретная мутация гена еще не выявлена. Кластерная боль у близкого родственника увеличивает риск заболевания в несколько десятков раз.

Есть версия, что «виноват» гипоталамус. Он инициирует атаку, а после в приступ вовлекается тройничный нерв.

Не отрицается та же схема, что при мигрени: когда расширение сосудов раздражает ветви тройничного нерва и начинается боль.

Нарушение циркадных ритмов – режима сна и бодрствования – также указывают как возможную причину приступов.

Как справиться с приступом?

Уже начавшийся эпизод боли купируется вдыханием 100% кислорода. Боль проходит через 15 минут. Доказательств, что дополнительные дозы кислорода могут заранее предотвратить кластерную цефалгию, к сожалению, нет.

Еще один метод лечения кластера – укол суматриптана. Он тоже действует через 15-20 минут. Триптанами лечат мигрень, но при кластерной головной боли помогают только инъекции.

Для профилактики назначаются «сердечные» лекарства. Самое эффективное в данном случае – верапамил. Причем, работающая доза препарата может быть в два раза больше, чем при лечении болезней сердца. Другой способ профилактики – кортикостероиды.

А точно можно поставить диагноз самому?

Конечно, мы немного преувеличили. Хотя кластерную боль сложно перепутать с чем-то другим, у не медика может случиться конфуз. Есть ряд так называемых тригеминальных головных болей, которые врач будет исключать при постановке диагноза.

Например, одна из них – синдром SUNCT – тоже характеризуется покраснением и болью вокруг одного глаза. Только приступы длятся секунды, зато повторяются до 200 раз в день. Они не так болезненны, как кластерная цефалгия, но кто из нас в момент боли будет разбираться, насколько мы несчастны. А неврологу есть с чем сравнить.